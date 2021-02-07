Равнозначное жилье больше по метражу и лучше качество

Жительница Южного Медведкова Елена Торопова показывает председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову свою новую квартиру, полученную по программе реновации / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 7 февраля, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников посетил дом, построенный по программе реновации, в который уже начали переселяться участники программы.

Новый дом по программе реновации построили в проезде Дежнева. Новоселы уже переносят вещи в полученные квартиры. Идти далеко не нужно — дома находятся буквально в одном дворе.

Одна из тех, кто ждал переезда с нетерпением, — Елена Торопова. Ее старая «двушка» в 37 квадратных метров по комфорту не идет ни в какое сравнение с предоставленным жильем. Условно его можно назвать «равнозначным», фактически же новая квартира в полтора раза больше старой.

— Сейчас я жду, пока пройдут морозы, и после этого буду перевозить основную массу вещей, — говорит Торопова.

В новый дом переселяются жители девятиэтажки. Несмотря на то что это здание кажется выше и свежее львиной доли сносимых панельных пятиэтажек, при его строительстве использовались те же технологии, что и при возведении хрущевок.

После посещения одной из квартир новостройки Алексей Шапошников отметил, что по качеству строительства дом можно сравнить с четырехзвездочной гостиницей.

— Что касается самой квартиры — просторные коридоры, большие светлые комнаты, застекленная лоджия, большая кухня, в которой уже установлены мойка и электроплита. Это прекрасная большая, светлая, качественно отремонтированная квартира. Заезжай и живи, — резюмировал Алексей Шапошников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, Руководитель Департамента строительства Москвы:

— На строительство жилья по программе реновации в этом году из городского бюджета будет выделено 105,3 миллиарда рублей. Этих средств вполне достаточно, никаких проблем с финансированием программы нет. В этом году будут введены дома общей площадью более миллиона квадратных метров.

Читайте также: Дороги у 27 строящихся домов по программе реновации в Москве благоустроят