Как провести День всех влюбленных в московских парках

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Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Приближается День святого Валентина. Многие заведения и учреждения Москвы подготовили культурно-развлекательную программу. Не остались в стороне и столичные парки. О том, что там предложат вашим вторым половинкам и тем, кто желает встретить любимого человека и не теряет надежды это сделать именно 14 февраля, — в материале «Вечерней Москвы».

Парк Горького и Нескучный сад

В Центральном парке культуры и отдыха для всех посетителей катка появится возможность совершенно бесплатно отправить самые теплые пожелания в любую точку мира. Валентинки и почтовые ящики можно будет найти в первом павильоне проката «Старт».

Кроме того, в 18 часов в «Медиарубке» ЦПКиО выступит группа «44 сыра». На протяжении последующих 40 минут все посетители катка смогут услышать яркую музыку в стиле инди-поп, наполненную чувствами и размышлениями о жизни, сообщается на сайте учреждения.

Посетителям Нескучного сада в 12 часов расскажут о женских дуэлях, балах и развлечениях его обитателей. Одним словом, о том, как развлекался и предавался любовным интригам, балам и маскарадам высший свет Москвы в царской России.

В 15 часов там же начнется экскурсия «14 историй о любви». Гиды объяснят, какой подарок император Николай I сделал своей жене после коронации и покажут место тайных свиданий в парке.

Кроме того, в «Зеленой школе» пройдет несколько мастер-классов для всей семьи: по гончарному мастерству и созданию оригинальных предметов из картона.

Таганка и «Зарядье»

В Таганском парке тоже будет работать каток. Гости смогут воспользоваться услугами профессионального фотографа и получить красивые снимки на память. Также на сеансе с 17 до 20 часов пройдет лотерея. Каждый катающийся получит индивидуальный номер при входе, и с помощью лототрона разыграют подарки.

Если нет желания гулять по улице, то у стен Кремля, в концертном зале парка «Зарядье» можно посмотреть выступление Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. Он исполнит свою версию балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», адаптированную для подрастающего поколения. Текст произведения прочтет заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Начало в 13 часов.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Кроме того, в 12 часов для зрителей организуют органную экскурсию. Ее проведет один из ведущих представителей российской органной школы, главный органист и хранитель самого большого органа Москвы — заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина. Она также сыграет на мобильной консоли, продемонстрировав звучание этого инструмента.

Фотозона в «Сокольниках»

Идем дальше, на северо-восток Москвы.

В «Сокольниках» для всех влюбленных на территории эстрады «Ротонда» будет работать тематическая фотозона с возможностью сделать памятные снимки и получить в подарок небольшие сувениры от парка.

Сама фотозона будет работать до позднего вечера, а получить фотографии можно будет с 12 до 15 часов.

Кроме того, в 14:30 состоится обзорная экскурсия «История старого парка».

Карнавал в «Филях» и быстрые свидания в «Крылатском»

Запад Москвы также не отстает от своих северо-восточных и центральных коллег.

В парке «Фили» пройдет карнавальный лыжный забег. Сбор в 12 часов у главного входа. Принять участие в забеге смогут все желающие. Главное — наличие какой-либо карнавальной атрибутики. Подойдет даже маска, но организаторы советуют надеть какой-нибудь необычный костюм. И еще нужно зарегистрироваться на мероприятие. Соревнование будет носить чисто символический характер. Призы получат все.

Парк «Сказка» открывает свои двери на этот раз для одиноких сердец, причем на большой высоте. Быстрые свидания решили впервые в истории Москвы организовать на колесе обозрения. Как в ЦПКиО и на Таганке, там будут работать каток (только в форме большого сердца), а также «почта любви».

Места, где встречаются с любимыми

Кроме того, во многих столичных парках 12 февраля открылась фотовыставка «Любовь с первого парка». Горожане могли поделиться самыми необычными историями любви, связанными с парками Москвы.

В пресс-службе Мосгорпарка отмечают, что в жизни городских жителей парки играют совершенно особенную роль. Сюда приходят на свидания, здесь гуляют с детьми, делают предложение руки и сердца, устраивают свадьбы. Гости с удовольствием проводят здесь досуг в компании любимых и близких людей.

Сейчас экспозицию можно увидеть в Измайловском парке, парках «Красная Пресня», «Садовники», «Ходынское поле», «Сокольники» и «Фили», а также в Сиреневом саду и саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово и на территории зоны отдыха «Борисовские пруды», в Гончаровском парке, парках на улице Ангарской и у Джамгаровского пруда. А с 14 февраля она будет доступна в онлайн-формате на медиаплатформе #Москвастобой.

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