Пространство для новых идей: московский молодежный центр станет местом притяжения талантливых и активных студентов

Командир московского штаба Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина получила медаль за помощь в проведении акции «Мы вместе». Почетную награду ей вручили в рамках церемонии открытия пространства «СО.Здание» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

17 февраля состоялось торжественное открытие пространства «СО.Здание». Оно станет местом для свободного общения молодежи, обмена идеями и проведения мероприятий.

Открытие состоялось в символичную дату — в День российских студенческих отрядов. На цокольном этаже расположился мультимедийный музей студдвижения. Открытие молодежного центра началось как раз отсюда. На интерактивных экранах размещена история Российских студенческих отрядов (РСО), статистика и достижения организации. На отдельных слайдах — информация о компаниях-работодателях, которые всегда рады видеть новых молодых сотрудников.

На торжественную церемонию открытия центра «СО. Здание» пришла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

— В 2019 году было принято решение об организации этого пространства, и в короткие сроки оно было воплощено в жизнь. Это не только музей, но и место, куда можно привлекать молодых людей, рассказывать им историю РСО и что можно получить благодаря этому движению, — рассказала Татьяна Голикова.

Она добавила, что, несмотря на сложности 2020 года, в студенческие отряды вступили 100 тысяч новых ребят, а 58,3 тысячи были трудоустроены. Более 3 тысяч молодых людей из 74 регионов страны работали в медицинских учреждениях, помогали врачам в «красной» зоне.

В планах московского отделения Российского студенческого движения в этом году — привлечь еще больше молодежи и развивать новые карьерные направления.

— Мы хотим увеличить на 25 процентов количество участников столичных студотрядов. В этом нам помогут современные интернет-ресурсы, — рассказала командир московского штаба РСО Юлия Дрожжина. — Одно из главных рабочих направлений, которое мы будем развивать в этом году, — сервисная деятельность. В столице студенты часто подрабатывают в кафе и ресторанах, мы хотим предоставить им еще больше возможностей.

По словам Юлии Дрожжиной, еще один важный шаг — сделать работу студентов круглогодичной по всем направлениям, чтобы молодежь могла зарабатывать деньги не только во время летних каникул.

В университетах тоже строят грандиозные планы на 2021 год. Например, в РЭУ имени Плеханова в этом году сделают упор на трудоустройство студентов в столичные организации.

— Если раньше вожатые ездили на курорты в разные города, то пока не известно, будет ли такая возможность этим летом. Поэтому мы обратим внимание на столичные компании, — рассказала руководитель студенческих отрядов университета Карина Дугина.

Студенты РУДН летом потрудятся на благо университета.

— В планах у стройотрядов — косметический ремонт корпусов вуза. Надеемся, что в этом году мы также сможем побывать на выездной работе и поучаствовать в строительстве крупных федеральных объектов, — поделился директор Центра активных программ содействия занятости молодежи РУДН Владимир Сергеев.

В Московском физико-техническом институте тоже сделают акцент на работе студентов внутри вуза. А ребята из Московского финансово-юридического университета планируют поработать в одном из лагерей Краснодарского края.

Грандиозные планы у МАИ. Руководитель пожарно-спасательного студотряда университета отметил, что в этом году вуз хочет наладить сотрудничество с управлением по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Бугаев, руководитель федерального агентства по делам молодежи:

— Федеральное агентство активно сотрудничает с РСО. Мы оказываем организационную, информационную, финансовую поддержку. Вузы получают гранты на развитие студотрядов в рамках своего учреждения. Денежные пособия выигрывают и отдельные участники РСО на организацию общественно важных мероприятий. Огромная работа проводится нашими коллегами — региональными учреждениями, они отвечают за молодежную политику, потому что большая часть студентов живет в маленьких городах и им тоже нужна поддержка.

ИСТОРИЯ

Началом движения студотрядов считается 1959 год, когда 339 будущих физиков из Московского государственного университета имени Ломоносова отправились в Казахстан покорять целину. С каждым годом объем работ и количество студентов в РСО возрастало.

В 1962 году в 128 хозяйствах Казахстана работали уже 10 тысяч ребят из Москвы, Ленинграда и Киева. Было построено свыше 900 сельскохозяйственных объектов, школ и домов. В 1962 году был принят первый устав студотрядов.

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