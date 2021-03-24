Старосадский переулок

Старосадский пер., 9 , стр. 1 / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».

В Старосадском переулке есть большое кирпичное здание — сейчас в нем один из корпусов Исторической библиотеки. У дома долгая и славная история — на этом месте три века назад было государственное учреждение «Померная изба».

В ней измеряли товары и выдавали соответствующий сертификат. После Якова Байбакова, который владел строением, в 1828-м здание перешло в собственность купцов Куманиных. В доме этом бывал сам Федор Достоевский — поскольку один из Куманиных был женат на сестре матери Достоевского и принимал участие в жизни писателя. В советское время ходила легенда, что здание Исторички принадлежало тетушке Грибоедова, и именно в этом здании поэт впервые прочел «Горе от ума», однако этот факт документально не подтверждается. В начале ХХ века, в 1901 году, в доме открылось «Вспомогательное общество купеческих приказчиков» — бизнес-школа, говоря современным языком. «Общество» располагало несколькими зданиями — были и мастерские, и общежитие, и учебные корпуса. В 1938 году всю группу строений передали созданной тогда Исторической библиотеке — причем на смотрины приезжала сама Надежда Константиновна Крупская! С 1938 года и по сей день в доме по Старосадскому переулку располагается Историческая библиотека.

Фото: Youtube.com

На ее фондах, основанных на книжных собраниях замечательных литературоведов и собирателей книг, выросло не одно поколение ученых-историков, краеведов и преподавателей. Книг в библиотеке стало к 1980-м годам так много, что было принято решение построить новое здание для их хранения — в целых семь этажей, примыкающее к историческому.

Архитектурными изысками оно не блистало, но сильно облегчило жизнь сотрудникам и посетителям. Еще бы — ведь в ней хранится более шести миллионов книг! В 2017 году дом Государственной исторической библиотеки стал лауреатом конкурса правительства Москвы «Московская реставрация» в номинациях «Лучший проект реставрации/приспособления» и «Высокое качество ремонтно-реставрационных работ».

Читайте также: Цветной бульвар