Москвич рассказал, как освоил новую профессию и нашел работу с помощью службы занятости

Фото: Пресс-служба центра занятости населения «Моя работа»

Более 15 тысяч москвичей, обратившихся за последний год в центр занятости «Моя работа», получили направление на обучение и повышение квалификации по программам бесплатного профессионального обучения. 27-летний юрист Владимир Цаллагов благодаря курсам смог осуществить свою мечту и получить пропуск в новую профессию — разработчик программного обеспечения.

— После окончания юридического колледжа я поступил в Российский государственный университет правосудия, получил степень бакалавра. Сейчас прохожу заочное обучение в магистратуре Московского финансово-юридического университета МФЮА, — рассказал Владимир Цаллагов.

Решил изменить свой карьерный путь

Работая в Федеральной службе судебных приставов, Владимир в какой-то момент понял, что строить свою дальнейшую профессиональную карьеру хочет в сфере информационных технологий. После увольнения занялся самообразованием, используя неограниченные возможности интернета, где при желании можно найти ответы на все вопросы.

— Пришлось сменить любимую классическую литературу на техническую. Когда теоретический базис был готов, я понял, что нужны практические советы от действующего специалиста. И тут узнал о реальной возможности получить их бесплатно, да еще и задокументировать свои знания, — поделился он.

Хорошая возможность — бесплатное профессиональное обучение

Владимир решил обратиться в центр занятости «Моя работа». Через сайт отправил документы и объяснил главную цель своему куратору — главному специалисту отдела «Мещанский» Нине Юрьевне Калининой.

— Статус безработного и пособие получил в установленном порядке, а потом уже направление на бесплатное обучение. Более того, мне была назначена стипендия, которая стала приятным бонусом. Курс «Frontend-разработка» проходил в учебном центре «Профессионал», вел его Владлен Олегович Вожжаев. Его вебинары, лекции, практические занятия — все пошло в дело. Задачи, которые преподаватель поставил на первом занятии, к финалу были полностью решены, за свой дипломный проект (интернет-магазин по продаже техники) я получил «отлично», — рассказал Владимир.

С обновленным багажом знаний и дипломом он отправился брать новую высоту: занялся поиском места, где его знания и навыки будут полезны и оценены.

— По своему опыту могу сказать, что на этом этапе очень важно не отчаиваться при первых неудачах. Главным минусом для менеджера по персоналу является отсутствие у меня опыта, а для меня — наличие этого менеджера, перед которым его руководителем поставлена задача за скромные деньги получить суперспециалиста. Я настойчиво преодолевал этот барьер: из 475 откликов на мою вакансию отзыв получил от 30 работодателей, техзадание — от 15, на собеседование с руководителем пригласили 2. Условия одного мне не подошли. И, к счастью, уровень моей компетенции был оценен в компании, где я теперь работаю разработчиком интерфейсов. Правда, был еще испытательный срок и солидный пакет заданий — с ними я справился успешно. Теперь занимаюсь делом, за освоение которого взялся в не самое простое время. Период пандемии и вынужденного простоя я использовал по полной, чтобы начать свой новый карьерный путь, — поделился Владимир.

Если вам нужна помощь в поиске работы, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — сСлужбе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» –— czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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