Неприятные сюрпризы погоды. Синоптик рассказала, каким будет май в Москве

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Погода в Москве в начале мая оказалась настолько хмурой, что горожан попросили остаться дома и переждать. К этому подталкивают и мощные ливни, которые могут еще какое-то время докучать жителям столицы. Будет ли весь май таким промозглым, вернется ли снег и ударят ли грозы, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, дожди пойдут на убыль уже 3 мая, после 15:00. Синоптик отметила, что текущая прохладная погода с осадками вполне типична для начала этого месяца.

— В первой декаде мая у нас почти каждый день будут приниматься дожди различной интенсивности, — прогнозирует собеседница «ВМ». — Расчеты показывают, что наиболее неблагоприятная (с точки зрения осадков — прим. «ВМ») погода будет с выходом очередного циклона 8 мая.

Далее 9 и 10 мая ожидается более комфортная погода с повышением температуры, а дожди, если и будут, то небольшие, сказала Позднякова.

Первоначальная майская морось сменится сухой и более теплой погодой во второй половине месяца, считает метеоролог.

— Согласно месячному прогнозу, значимые дожди ожидаются только в первой половине мая, — уточнила она.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Может ли вернуться снег?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, сказала собеседница «ВМ». По ее мнению, «мы живем в таком климате, когда мокрый снег может приниматься в течение всего мая, чередуясь с дождем».

— Такая ситуация вероятна, но с уверенностью сказать, что это точно будет или этого точно не будет, нельзя, — констатировала специалист.

Она обратила внимание, что часто вопросы на тему «возвращения снега» и тому подобные превращаются в «извращенную ситуацию», когда синоптиков просят предсказать непредсказуемое.

— Будем надеяться, что этот год не будет с неприятными сюрпризами в виде мокрого снега. В ближайшие 14 дней такой ситуации не прогнозируется, а дальше прогноз предусматривает, что погода будет более комфортной, теплой, без значительного количества осадков. Есть вероятность, что мы переживем май без снега, — допустила эксперт.

Фото: pixabay.com

А грозы майские будут?

Будут, причем одна из них вполне может произойти уже 3 мая, сообщила Позднякова.

— Не исключено, что грозу мы застанем прямо сегодня (в понедельник — прим. «ВМ»). Мы сейчас находимся в теплом секторе. Когда будет смена с теплого воздуха на холодный, который начнет властвовать уже завтра, при прохождении холодного фронта возможна гроза с усилением ветра до 13–18 метров в секунду, — пояснила метеоролог.

При этом в понедельник воздух прогреется до плюс 16 градусов, однако это не сделает погоду комфортной для прогулок, заключила синоптик.

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