Андрей Бочкарев: Монолитные конструкции станции «Пыхтино» готовы на треть

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Монолитные конструкции станции «Пыхтино» строящегося участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена выполнены на 33 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро работы ведутся на всех строительных площадках. На станции «Пыхтино» в полном объеме выполнена разработка котлована, вынесены инженерные коммуникации, на 33 процента завершено возведение монолитных конструкций. Из почти 25 тысяч кубометров бетона на сегодняшний день уложено более восьми тысяч «кубов», — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса добавил, что на станции также ведутся гидроизоляционные работы. «После монтажа монолитных конструкций строители приступят к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных систем», — уточнил Андрей Бочкарев.

На второй станции участка — «Внуково» — также ведутся активные работы, сообщил, в свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (инжиниринговый холдинг является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком по строительству новых линий и станций московского метро).

«На станции «Внуково» почти на 80 процентов завершено устройство ограждающих конструкций, продолжается разработка котлована и устройство монолитных конструкций», — сказал Юрий Кравцов.

По словам генерального директора, общая строительная готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии составляет 19 процентов.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро, передает корреспондент агентства городских новостей «Москва». «Сегодня запускаем еще одну проходку от «Пыхтино» до «Рассказовки». Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от «Пыхтино» в другую сторону до «Внуково». В 2023 году будет создана уникальная линия. Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», — сказал Сергей Собянин.​