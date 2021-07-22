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Встретимся «на Пушке» или « у Головы»

Рената Лебедева

Алексей Хорошилов

Город
Встретимся «на Пушке» или « у Головы»
Москвич Сергей Калачев ждет своего знакомого. Чтобы не искать друг друга, они договорились встретиться у знакового места — памятника А. С. Пушкину. / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На протяжении долгих лет в Москве существует традиция встречаться возле какого-либо знакового места. И многие такие места встречи с годами обросли различными легендами и даже поверьями.

Большое количество примечательных мест и огромная протяженность города очень часто ставят в затруднительное положение тех, кто собирается назначить встречу знакомому или знакомой на улице. Поэтому чаще всего, чтобы «найтись», человек выбирает что-то примечательное, что видно издалека, — станцию метро, памятник, известное здание, популярное место для прогулок.

Например, из-за двух различных линий метро на станции «Китай-город» многим гостям столицы бывает тяжело выбрать поблизости определенное место для встречи. Поэтому ориентиром для них стал бюст В. П. Ногина, расположенный в нижней части северного вестибюля. В народе это называется «встретимся у Головы».

Кстати, это памятник известному политическому деятелю советской эпохи, который установили в 1971 году, после чего станция начала носить название «Площадь Ногина», однако в 1990 году его сменили на «Китай-город».

— Я каждый день езжу на «Китай-город» по рабочим вопросам и до недавнего времени просто проходила этот памятник мимо. Однако мне тут как-то назначила встречу дочка. И я была приятно удивлена, когда она рассказала мне о том, какую роль сыграл этот человек в революции 1917 года и что этот памятник — одно из самых популярных мест встреч у метро, — рассказала москвичка Ирина Прохорова.

Еще одной городской легендой можно смело назвать одну из скульптур на станции метро «Площадь Революции». Она представляет собой женщину с петухом в руках. Встретиться у этой скульптуры — это уже «классика».

— Эту станцию открыли в 1938 году и первоначально на ней было 80 скульптур. Однако со временем четыре из них убрали по соображениям безопасности. Во время войны их даже пришлось эвакуировать в Среднюю Азию, после чего они вернулись в плохом состоянии, а специалистам потребовалось провести серьезные реставрационные работы, прежде чем вернуть их на место, — рассказывает московский краевед Игорь Кравченко.

Москвичам и гостям столицы очень нравятся все статуи на этой станции метро, они ведь не просто достопримечательности, а настоящие произведения искусства.

— Однако «Женщина с петухом» — самая загадочная из них. Многие на протяжении долгого времени старались при встрече не прикасаться к ней, так как считалось, что «может прийти беда». Но годы прошли, и в последнее время, наоборот, петуха стали «подкармливать» поглаживаниями. А некоторые, особо рьяные «верующие», иногда даже приносят этому петуху «яства» — как древнему идолу, — продолжает свой рассказ Игорь Кравченко.

Встретимся «на Пушке» или « у Головы»Фото: Денис Воронин / АГН Москва

По его словам, на улицах города существуют определенные ориентиры, которые помогают найтись людям быстрее. Например, памятник Александру Пушкину. Здесь очень часто назначают свидания влюбленные — встречаться «у Пушки» у любящих сердец стало своеобразной традицией.

— Я живу в Москве всю свою жизнь и по стечению обстоятельств являюсь преподавателем русского языка и литературы. У этого памятника я впервые встретила своего будущего мужа Владимира, поэтому с уверенностью могу сказать, что в этой скульптуре Александра Сергеевича есть определенная сила, которая не только дарит любовь, но и создает в этом месте атмосферу того времени, — рассказывает москвичка Диана Ястребкова.

Есть в Москве места, где долгие годы встречаются определенные люди. Так, на Театральной площади стоит один из старейших столичных фонтанов — фонтан Витали. Ветераны Великой Отечественной войны вот уже полвека встречаются возле этого фонтана в День Победы. Со временем встреча ветеранов стала больше, чем традицией, — фонтан и сквер у Большого театра стали неотъемлемыми элементами праздника.

— Прекрасное место для дружеских прогулок и романтических свиданий — ВДНХ.Но территория выставочного комплекса настолько большая, что там еще нужно найти друг друга. Ориентиров много, но указывать в качестве «координат» названия аллей и номера павильонов не очень удобно. Поэтому в свое время на Центральной аллее ВДНХ появился специальный павильон — «Место встреч». Этот «маяк» еще и помогает потерявшимся гостям выставочного комплекса. В павильоне работает консультант, который подскажет нужный маршрут или свяжется с дежурным, — говорит Кравченко.

Ну и, конечно же, самое распространенное место, где каждый из нас хотя бы раз назначал встречу, — это центр зала любой станции метро. Вот только скопление людей в самом «сердце» станции в час пик может создать помехи для потока пассажиров, поэтому на некоторых станциях в определенных местах появились специальные стикеры «Место встречи», выполненные в форме сердца.

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