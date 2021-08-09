В столице запустили квест по самым интересным паркам

Москвичи Екатерина Тихонова и Константин Демидов отгадали зашифрованную локацию — сухой фонтан в парке искусств «Музеон» — и сфотографировались около него / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лето — время для прогулок по самым красивым и необычным местам столицы. Чтобы помочь людям выбрать наиболее интересный маршрут, специалисты Мосгорпарка запустили традиционный квест «Я шагаю по паркам». Участникам предстоит отгадать 10 зашифрованных территорий и сделать фотографии рядом с известными архитектурными и природными объектами столицы.

«На территории этого пруда обитают 20 лебедей-шипунов. Сделайте фотографию на его берегу. Этот парк был открыт к фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. Сделайте кадр на одном из мостиков у пруда». В «маршрутном листе» обозначены довольно сложные задания.

Но москвичи Екатерина Тихонова и Константин Демидов не испугались трудностей и решили протестировать новый квест. Согласно правилам, фотографию с зашифрованной локацией нужно выложить на своей странице в соцсетях и на снимке отметить аккаунт Мосгорпарка и остальных организаторов проекта. Еще одно важное условие — владелец профиля должен присутствовать в кадре.

Екатерина и Константин уже дошли до седьмого пункта маршрута из десяти. Сейчас перед ними стоит задача отгадать парк, где расположен один из самых больших сухих фонтанов в городе. Москвичи предположили, что это «Музеон». Уверенные в своем ответе, Екатерина и Константин, несмотря на дождливую погоду, поехали в парк, чтобы сфотографироваться около того самого фонтана и выполнить очередное задание увлекательного квеста.

— Мы очень часто гуляем по разным зеленым зонам Москвы. Когда узнали о том, что стартует такой интересный проект от Мосгорпарка, подумали, почему бы нам не совместить приятное с полезным. Мы ведь обожаем такой вид досуга, а теперь еще и будем делать красивые фотографии на фоне красивых городских объектов. Здорово же! — рассказывает Екатерина Тихонова.

Молодые люди признаются, что победа для них не главное. Но получить даже символическую награду за свои старания все равно будет очень приятно.

— Мы уже думаем над ответом следующего задания. Мне кажется, очередная точка квеста — Таганский парк. В следующие выходные мы заглянем туда и сделаем там фото, — добавила Екатерина.

Ссылки на опубликованные фотографии участникам нужно прислать по электронной почте: pr@mosgorpark.ru. Их принимают до 31 августа. Те, кто правильно угадает все локации и уложится в заданное время, будут допущены к розыгрышу призов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Косинов, заместитель директора ГКУ «Мосгорпарк»:

— Для Мосгорпарка квест «Я шагаю по паркам» стал традиционным. Сейчас мы объявляем уже четвертый сезон проекта, который так полюбился жителям столицы. В этом году лето выдалось жарким, поэтому квест решили сделать тематическим — участникам предстоит прогуляться по берегам парковых прудов и полюбоваться живописными фонтанами. Но сначала нужно будет отгадать парк и другие зашифрованные локации.