Новым станциям метро придадут оригинальный вид

Сотрудник ООО «ИБТ» Виктор Осинцев заканчивает работы на платформе станции БКЛ «Новаторская» / Фото: Анатолий Цымбалюк

8 августа в Стройкомплексе заявили: южный участок Большого кольца метро находится в высокой степени готовности. Три станции компания «ИБТ» готова ввести до конца года.

Компания «ИБТ» ведет строительство сразу трех станций Большой кольцевой линии метро — работы развернуты на «Зюзино», «Новаторской» и «Воронцовской».

Разные оттенки желтого

Общая строительная готовность станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) составляет порядка 90 процентов. На станции «Новаторская» полностью завершены монолитные работы — устройство основных конструкций выполнено уже на 99,8 процента. Готово и оборудование тягово-понизительной подстанции, завершено устройство жесткого основания тоннелей и верхнего строения пути на перегоне «Новаторская» — «Воронцовская». Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем находятся в высокой степени готовности.

Уникальным станет внутреннее оформление «Новаторской». Здесь будет сочетаться сразу несколько оттенков оранжевого, применят материалы, которые еще не видела городская подземка.

— В отделке станций южного участка Большой кольцевой линии впервые в истории московского метро используют искусственный камень — кварцевый агломерат, — сообщили в компании.

В отличие от любого натурального камня, агломерат имеет высокую износоустойчивость, так как в нем не содержится пустот. Над материалом проводили эксперименты, которые показали, что от ударов в нем совсем не образуется трещин. Таким образом, это абсолютно прочный камень, который можно сравнить с вулканической породой.

Специалисты поясняют: из-за того, что материал создан искусственно, ему можно придать любой оттенок. Так, на «Новаторской» будут представлены сразу два оттенка — желтый и терракотовый.

Главным акцентом станции станет подвесной потолок, который выложат разноформатными панелями из триплекса. Путевые стены закроют навесной системой шумоглушения — сборной конструкцией из панелей со вставками из стекла. Центральный ряд колонн прямоугольного сечения облицуют белым мрамором с ярко выраженной текстурой. Пол выполнят из светлосерого гранита и черного габбро-диабаза, панели информации с названием станции — из черного стекла с белыми буквами.

Проекты станций БКЛ «Воронцовская» ( / Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы / Stroi.mos.ru

Строителям еще предстоит провести работу по благоустройству прилегающей к станции территории. В частности, там уложат асфальтобетонное покрытие, выполнят гранитное мощение и разобьют газоны. Будет восстановлена проезжая часть улицы Новаторов и улицы Удальцова, а для остановки общественного транспорта обустроят заездные карманы. — Ширина заездных карманов составит три метра, — сообщили в «ИБТ».

Кроме того, «Новаторская» станет пересадочной с Троицкой линией метро, которую «тянут» с юго-запада города в Новую Москву.

Пересечься с радиальной веткой

Южный участок Большой кольцевой линии включает в себя три станции. Помимо «Новаторской», в введении «ИБТ» находятся еще две — «Воронцовская» и «Зюзино».

— Участок планируют построить до конца 2021 года. Запуск станций улучшит транспортную ситуацию в районах Зюзино, Коньково, Обручевский, Проспект Вернадского и Черемушки, — рассказали в строительной компании.

В своей южной части БКЛ пересечется с Калужско-Рижской веткой. «Воронцовская» и «Калужская» будут объединены переходом. Сейчас строится пересадка между двумя станциями — действующей и будущей. Со стороны строящейся станции Большой кольцевой линии «Воронцовская» сейчас завершаются монолитные работы по созданию соединения вестибюля и подземных переходов.

На самой «Воронцовской» уже смонтирован подвесной 3D-потолок, который будет производить эффект непрерывного движения и напоминать Млечный Путь.

Кроме того, «Воронцовская» стала и первой станцией Московского метрополитена, где применили принципы параметрической архитектуры. Именно с помощью программ трехмерного моделирования специалисты смогли создать объемный потолок. Образ Млечного Пути, заложенный в проекте, предполагает также необходимость равномерного освещения станции. Для его создания понадобилось 11,6 тысячи круглых алюминиевых элементов. Именно благодаря им будет создана иллюзия движения «подземного звездного неба».

На такой дизайн архитекторов вдохновило рабочее название станции («Калужская»), связанное с городом Калугой, где жил и работал знаменитый ученый, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. В компании уверены: пассажиры оценят оригинальную задумку и ее воплощение.

Руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» ООО «ИБТ» Александр Ситников отметил, что в настоящее время в технических помещениях станции выполняются работы по монтажу инженерных систем, прокладке кабельно-проводниковой продукции, монтажу оборудования.

Также на станции «Воронцовская» Большого кольца началось возведение входных павильонов.

— Уже готовы монолитные конструкции пешеходных выходов под номерами 4, 5 и 6, — сообщили в компании.

Став частью Большого кольца метро, «Воронцовская» снизит загрузку центральных пересадочных узлов столичной подземки, улучшит транспортную доступность Обручевского района Москвы. Ввод станции снизит интенсивность дорожного движения и улучшит экологическую ситуацию в районах Проспект Вернадского и Обручевский.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы / Stroi.mos.ru

В высокой степени готовности и другая станция южного участка БКЛ — «Зюзино». Здесь ведется облицовка пассажирских зон. Светлые колонны, отделанные мрамором, оранжево-серые путевые стены и светлый пол — такой встретит она пассажиров.

Главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот. При создании 3D-конструкции авторы проекта обращались к опыту архитекторов, работающих в футуристическом стиле. Он предполагает использование в архитектуре и дизайне природных форм. Объемный потолок создадут из алюминиевых пластин разных размеров и множества светодиодов.

Пассажиры смогут выйти на обе стороны Севастопольского проспекта и улицы Каховки, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта. Предполагается, что каждый день станцией будут пользоваться до 150 тысяч пассажиров.

Подземка до аэропорта

Еще одним важным проектом ООО «ИБТ» стало продление Калининско-Солнцевской ветки до аэропорта Внуково. Общая строительная готовность нового отрезка желтой ветки составляет порядка 27 процентов. Здесь разместятся две станции — «Пыхтино» и «Внуково», а изюминкой проекта станет метромост через реку Ликова длиной 460 метров. Завершены основные конструкции метромоста, а специалисты приступили к их покраске по специальной трехслойной технологии. Она защитит искусственное сооружение от пыли и влаги.

— В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции «Внуково» работы на начальном этапе, на станции «Пыхтино» — выполнены почти на 50 процентов, — сообщили в компании.

Строительство этого участка длиной 4,9 километра было начато в октябре 2019 года.

В этом году стартовала и проходка тоннелей от «Пыхтино» до «Рассказовки». Два щита — «Роза» и «Наталия» — должны завершить их сооружение весной следующего года.

Необычным станет и оформление двух станций. Его решено связать с авиационной тематикой — сказывается близость аэропорта. Так, одну из путевых стен планируется украсить хронологической лентой, посвященной истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. На потолке установят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над наклонным ходом эскалатора в окружении концентрически расходящихся светоотражающих алюминиевых панелей разместят модель самолета Ту-144.

Продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково позволит улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тысяч жителей в районе Внуково и ряда поселений Новой Москвы.

ЦИФРА

9, 2 километра прошли механизированные комплексы для соединения трех станций южного участка Большого кольца метро.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Я надеюсь, что в этом году южный участок Большой кольцевой линии будет сдан в эксплуатацию. Сразу же улучшится транспортная ситуация в пяти районах Москвы, разгрузятся центральные радиальные части метрополитена. Надеюсь, что в ближайшие два года Большое кольцо будет запущено в полном объеме.

Госпиталь ждет особая награда

В сентябре подведут итоги строительного «Оскара» — награды за лучшие реализованные проекты во всем мире. Компания «ИБТ» принимала участие в создании инфекционного госпиталя в Вороновском — одного из финалистов MIPIM Awards.

Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» — это автономный стационар инфекционного профиля, где оказывают все виды медицинской помощи. Он вошел в состав Городской клинической больницы имени Демихова и более года принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Только за первый год работы здесь было спасено более 12,5 тысячи жизней.

Строители вспоминают самоотверженный труд, то рвение, с которым тысячи людей весной прошлого года брались за тяжелую работу — многое было отдано для реализации этого проекта.

В госпитале в Вороновском старшая медсестра Анна Горбатова следит за состоянием пациента / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Менее чем за месяц — с 17 марта по 14 апреля прошлого года — компания «ИБТ» выполнила строительство с нуля «под ключ» двух лечебных корпусов по 20 палат на 40 мест с возможностью увеличения до 60 мест.

— Круглосуточно на строительстве работали 1000 человек, из них 600 — днем и 400 — в ночную смену, работы не останавливались ни на минуту, — отметили в ООО «ИБТ».

По данным компании, проектом было предусмотрено возведение порядка 50 одноэтажных строений и 14 общежитий высотой в два-три этажа с полной лечебной инфраструктурой.

Инфекционная больница обладает всеми современными требованиями к данным заведениям: семиступенчатой фильтрационной системой вентиляции, 18 приточными увлажнителями и компрессорно-конденсаторными блоками установок, 160 вытяжками и современной системой фильтрации, кислородной станцией, канализацией с глубокой химической обработкой стоков.

В компании добавляют, что оказаться в числе финалистов MIPIM — очень престижно.

Делаем мегаполис комфортнее

За восьмилетнюю историю на московском рынке компанией ООО «ИБТ» наработан большой портфель реализованных проектов. О самых крупных и значимых рассказал Владимир Петрук.

Владимир Петрук, председатель правления ООО «ИБТ»:

— Москва как один из мощно развивающихся мировых мегаполисов нуждается в современной транспортной инфраструктре. Мегапроектом можно назвать создание новых линий и станций столичного метрополитена. И мы, как молодая и перспективная строительная компания, готовы участвовать в их появлении на московской карте.

Фото: Из личного архива Владимира Петрука

Взгляните на Калининско-Солнцевскую линию! Желтой стрелой она стремится к аэропорту Внуково. Мы уже построили крупнейшие станции — «Рассказовку» и «Мичуринский проспект». Жители многих районов уже привыкли к современной архитектуре и модным сервисам на станциях. За плечами у нас — годы работы на этих площадках, а главная награда — радость людей, которые ежедневно пользуются метрополитеном.

Мы не стоим на месте и идем дальше, и теперь на базе одной из этих станций создаем крупный транспортно-пересадочный узел. Мы понимаем, что для развития мегаполиса недостаточно построить одну, две или больше станций. Городская подземка должна быть связана с проходящими рядом магистралями, иметь хорошую доступность для жителей окружающих ее районов, стать центром притяжения для тех, кто хочет работать в этой части Москвы.

Мы реализуем ТПУ «Рассказовка», в составе которого появятся детский сад и школа, готовые принять свыше тысячи ребят, современное жилье, торговый центр и другие коммерческие объекты. Что очень важно — для Новой Москвы, которая старше нашей компании всего лишь на год, этот проект является одной из точек роста. Люди здесь смогут не только с комфортом обустроить свое жилье, но и найти работу рядом с домом.

Для удобства горожан мы создаем и качественную инфраструктуру вокруг — в проекте заложены: подземный пешеходный переход, остановочные пункты и павильоны для наземного транспорта и отстойно-разворотная площадка для него. Из таких деталей и создается удобный город, сделать который призваны мы — строители.

Более 60 лет отмечается День строителя, и наша компания гордится тем, что входит в число тех, кто создает рабочие места, реализует мегапроекты и делает жизнь людей лучше и комфортнее. Сейчас у нас есть и другие проекты — строительство станций Большого кольца метро и продление Калининско-Солнцевской линии до Внукова. Уверен, мы с честью справимся с этими задачами в поставленный срок!