День без автомобиля: кто из московских чиновников отказался от личного транспорта и почему

Заместитель начальника департамента стратегического развитиям ЦППК Артем Полушин едет на работу / Фото: Московский транспорт

Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Эту ежегодную акцию поддержали многие жители столицы, в том числе и руководители городских учреждений.

В среду отказаться от личного автомобиля в пользу поездки на общественном транспорте решила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. В этой акции она участвует не первый год.

— В этот раз я решила поехать на работу на трамвае, — поделилась она. — От дома до остановки «Площадь Тверской заставы» добралась на метро, а затем выбрала удобный трамвайный маршрут, который идет прямо до моего офиса на Проспекте мира.

Юлия Темникова / Фото: Московский транспорт

По словам Темниковой, этот вид транспорта она выбрала из-за его мобильности и современности.

— Например, в трамвае можно зарядить телефон во время поездки, — отметила она. — Вообще я часто пользуюсь городским транспортом, чтобы самой убедиться в качестве нашей работы для пассажиров.

Роман Латыпов / Фото: Московский транспорт

Пересесть на общественный транспорт в этот день решил и первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Роман Латыпов. Он выбрал Московское центральное кольцо, одна из остановок которого прямо у Москва-Сити, рядом с его офисом.

— День без автомобиля для меня не редкость, поэтому я с удовольствием присоединился к этой акции. Я часто пользуюсь общественным транспортом, чтобы утром доехать до работы или в течение дня перемещаться между встречами, — рассказал он. — На автомобиле мой путь до работы занимает 1,5 часа, а на электричке с переходом на МЦК — всего 40 минут. Это удобно, безопасно и прогнозируемо по времени.

Дмитрий Горшков / Фото: Московский транспорт

К акции присоединился заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

— Отказ от авто даже на один день — большой вклад в экологию города и здоровье своих близких, — считает он. — Я выбрал электричку, автобус и самокат. Кстати, маршрут построил в приложении «Московский транспорт». В нем можно выбрать и самый экологичный вариант поездки.

Артем Бурлаков / Фото: Московский транспорт

А некоторые руководители и вовсе регулярно ездят на работу на общественном транспорте. Например, заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов «Мосгортранса» Артем Бурлаков на протяжении трех лет выбирает электробус.

— Для меня это основной, надежный, а также комфортный вид транспорта, — отметил он.

Илья Пырсин / Фото: Московский транспорт

Первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Илья Пырсин тоже заботится об экологии.

— Езжу на метро до Электрозаводской, а потом пересаживаюсь на электробус, который буквально за семь минут довозит меня до инспекции. Наличие Wi-Fi и зарядок позволяет погрузиться в работу и грамотно распланировать свой день, — поделился он.

На электробусе доехал до работы и руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Он пользуется им постоянно, и в очередной раз сэкономил время в пути.

Алексей Митяев / Фото: Московский транспорт

Поддержали акцию и других сотрудники транспортного комплекса. Советник руководителя Департамента транспорта Алексей Митяев считает, что в Москве спокойно можно жить без автомобиля.

— Я уже 3 года без личного транспорта − пользуюсь самокатами, автобусами и каршерингом, — рассказал он.

Андрей Кошелев / Фото: Московский транспорт

Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию Андрей Кошелев рассказал, что Всемирный день без автомобиля напоминает ему о двух важных вещах.

— Первое — это наша цель развивать транспорт так, чтобы владельцы личного авто стали нашими постоянными пассажирами. Вместе с коллегами мы часто ездим на городском транспорте, потому что так быстрее. И второе — пользуясь городским транспортом, мы делаем большой вклад в сохранение природы. Думаем об экологии, ресурсах и состоянии воздуха, которым дышим мы и наши дети, — сказал он.

Алексей Фомичев / Фото: Московский транспорт

Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Алексей Фомичев отметил, что наши автобусы и электробусы оборудованы всем необходимым для безопасных и быстрых поездок.

— Мы, как основной оператор наземного городского транспорта Москвы, призываем жителей и гостей столицы внести свой вклад в улучшение экологии города, — подчеркнул он.

Фото: Московский транспорт

Первый заместитель генерального директора АМПП Наталия Сальникова рассказала, что регулярно приезжает на работу на общественном транспорте.

— Но особенно рекомендую электробус — всегда чисто, едет плавно и тихо. Абсолютно точно любимый вид транспорта, — поделилась она.

Артем Полушин / Фото: Московский транспорт

сообщил, что его ежедневная дорога на работу начинается с ЖД станции.

— Ожидать электричку я буду не более 6 минут, а довезет она меня до центра Москвы. Вообще поездки в транспорте очень помогают в работе, когда ты собственными глазами видишь весь процесс — возникает больше идей для развития ЖД, — сказал он.

Андрей Филатов / Фото: Московский транспорт

Первый заместитель генерального директора МТ ППК Андрей Филатов ездит в офис каждый день на метро несмотря на возможность использовать служебный транспорт.

— Так я на 100 процентов уверен, что приеду вовремя и не потеряю время в пробке. Кроме того, только постоянные поездки на общественном транспорте могут подсказать, что нужно пассажирам и в каких аспектах его нужно развивать. Поэтому безусловно поддерживаю акцию «День без автомобиля» — для кого−то она обязательно откроет новые, более удобные и экологичные варианты поездок, — отметил он.

Алина Бисембаева / Фото: Московский транспорт

Генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева отдает предпочтение электрическому транспорту.

— По работе я часто бываю в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В рабочей поездке в аэропорт, как и в поездке в аэропорт пассажира с авиабилетом в руках, самое главное – время, поэтому я всегда езжу на аэроэкспрессе. Только так я могу быть уверена, что успею вовремя на все запланированные встречи. По делам в центре города часто езжу на метро или МЦК. Все эти виды транспорта не только быстрые и удобные, но и, что важно, экологичные, — поделилась она.

Михаил Графчиков / Фото: Московский транспорт

Заместитель генерального директора, коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков придерживает аналогичного мнения.

— Наш офис находится в аэропорту Шереметьево, и каждый день я добираюсь на работу сначала на метро и потом на аэроэкспрессе, не только во Всемирный день без автомобиля. Часто, чтобы доехать до метро, пользуюсь еще и велопрокатом. В пути провожу время с пользой: в метро успеваю почитать новости в смартфоне, в аэроэкспрессе переключаюсь на ноутбук и уже полноценно начинаю рабочий день, ведь и в метро, и в поезде есть Wi−Fi, — сказал он.

Алена Еремина / Фото: Московский транспорт

Общественный транспорт выбирает и пресс-секретарь Московского транспорта Алена Еремина. Она напомнила всем жителям столицы, что вредные выхлопы от автомобилей — одна из главных угроз для человека и планеты.

— Давайте выбирать городской транспорт чаще и делать наши города чище и безопаснее! — отметила Алена Еремина.

Владимир Титов / Фото: Московский транспорт

Директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов считает, что День без автомобиля - это не просто флешмоб, а важный способ напомнить нам, что города без автомобилей - это здоровые, удобные и просторные города без шума и загрязнений.

— Выбирать общественный транспорт, велосипед или пешие прогулки стоит не только сегодня, но каждый день, и мы, как часть Транспортного комплекса Москвы, своей ежедневной работой стараемся убедить в этом горожан, — сказал он.

Кстати, одним из немногих, кто в этот день выбрал велосипед, стал заместитель руководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Артур Шахбазян.

— Велосипед — это самый здоровый вид транспорта. Он не только не вреден, он еще и очень полезен — и для людей, и для самих велосипедистов. Езда на велосипеде положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, меньше депрессии у людей, у них веселее в целом жизнь, ну и, конечно же... экология.Это стопроцентный экологический транспорт, который не использует ни в прямом, ни в косвенном каком-то виде какое-либо загрязнение, — объяснил он свой выбор транспорта.