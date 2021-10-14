Сергей Собянин рассказал, как меняется Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы ведущего и телезрителей в прямом эфире на ТВЦ / Фото: Телеканал «ТВ Центр»

В четверг, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» и рассказал, как меняется столица, что удалось сделать властям города.

Первые вопросы мэру задал телеведущий Дмитрий Щугорев. Они касались проекта закона о бюджете и ожидаемом дефиците, который превысит 300 миллиардов рублей.

— Для Москвы 300 миллиардов — цифра хоть и впечатляющая, но она перекрывается экономией при расторговке контрактов. Я надеюсь, что она будет покрыта без заимствований на рынке, — подчеркнул Сергей Собянин. — Удар был нанесен в 2020 году, и мы ожидали его в 2021-м.

Однако большинство отраслей пошли в рост, перекрыв показатели допандемийного 2019 года. Это основа для хорошего планирования. Все программы, которые мы обещали москвичам, будут выполнены. Восстановление экономики города — это уверенность в завтрашнем дне.

— Недавно прошли выборы в Госдуму. Многие кандидаты говорили о Москве и ее успехах. Это определенный срез чаяний и желаний населения. Что бы вы выделили в риторике кандидатов?

— Все, что говорили москвичи, все их вопросы не пропали. Мы стараемся, чтобы все они не были забыты, в том числе и те, которые звучали особенно остро. Чаще всего это: транспорт, экология, социальная защита — все то, о чем мы говорим каждый день. Любого москвича волнует вопрос конкретной вещи: определенной больницы, роста доходов, своего трудоустройства, благополучия собственной семьи и района, в котором он живет.

— Давайте поговорим о здравоохранении. Как, например, проходить диспансеризацию, с учетом того, что уже закрылись павильоны здоровья?

— Действительно, стали актуальными многие вопросы. Павильоны здоровья — это своего рода фронт-офисы поликлиник. В них можно было прийти без записи и очередей, и эту практику мы возобновим. Но мы чаще всего не любим профилактировать свои болезни, обращаемся к врачу, когда уже совсем тяжело. Сейчас людей волнует качество обслуживания, сколько времени им уделят, какая среда создана в медицинском учреждении, как их привечают. И горожанам не нравится, когда приходится ездить в центральную поликлинику на прием к узкому специалисту. Например, в Германии для приема узкого специалиста нужно 2–4 недели. У нас система разделена: в филиалах поликлиник принимают более широкие специалисты. Всего их восемь.

А уже в головном здании принимают, например, кардиологи. Да, москвичам хочется, чтобы прийти на прием можно было в свою поликлинику, находящуюся в шаговой доступности. Но нужно понимать, что большинство поликлиник были построены в 60– 70-х годах. Сейчас их приходится реконструировать, заново перестраивая. Они теперь как пирожки из печки — выскакивают по определенному ранее графику. Его утверждали с жителями.

— Не будут ли перетекать из других районов специалисты в отремонтированные здания?

— Такая опасность есть. Но мы никогда не работали для пиара: сделали две-три поликлиники, и все. В планах — 200 поликлиник! Это половина из построенных за всю историю города. И вот эти двести находятся не на современном уровне. Поставили задачу — поликлиники должны соответствовать высоким требованиям москвичей.

— Как долго будет проходить реконструкция каждой поликлиники?

— Это ключевой вопрос. Тем более что москвичи волнуются, спрашивают, когда заработает обновленное здание, когда они в него смогут прийти. Люди не верили, что за короткое время мы смогли бы это сделать. Но мы научились максимум за год, иногда за полгода, но в среднем за 9 месяцев доводить старые здания до новых стандартов. Врачи тоже получают новые условия работы. У медиков есть самое современное оборудование.

КСТАТИ

14 октября в концертном зале «Зарядье» состоялась пресс-конференция, посвященная презентации ресторанного гида Michelin по столице России. В церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что вручение звезд Michelin ресторанам города — значимое событие для всего профессионального сообщества. На сегодняшний день в столице работает более 15 тысяч заведений общественного питания. Они предлагают разные кухни и концепции.