Портал «Узнай Москву» подготовил квест, посвященный Альфреду Нобелю

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21 октября исполняется 188 лет со дня рождения Альфреда Нобеля. Специально к дате портал «Узнай Москву» опубликовал онлайн-квест, посвященный выдающемуся ученому.

Ответив на вопросы викторины, пользователи узнают интересные факты о жизни и научной деятельности Альфреда Нобеля, а также о престижной награде, носящей имя ученого, которую начали вручать 120 лет назад.

— Онлайн-квест содержит 10 вопросов о жизни и научной работе Альфреда Нобеля. Так, во время прохождения викторины пользователи смогут узнать, как ученый пришел к идее превратить свое наследство в ежегодную премию, что связывало шведского химика с нашей страной, а также вспомнить некоторых известных лауреатов Нобелевской премии и об их вкладе в мировую науку. На портале «Узнай Москву» доступно уже 86 увлекательных квестов — об ученых, поэтах, писателях, спортсменах, артистах и других известных советских и российских деятелях, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Первый вопрос посвящен изобретениям талантливого ученого. Альфред Герхард Нобель за свою жизнь зарегистрировал более 355 патентов. Например, талантливый ученый создал бездымный порох — баллистит, который использовался в военном деле. С именем ученого связано создание в 1867 году взрывчатой смеси, которая была призвана освободить строителей от тяжелого ручного труда. А спустя 11 лет миру было представлено еще одно творение Альфреда Нобеля, которое используется в промышленности по сей день. Назвать эти два изобретения предстоит участникам квеста.

Когда Альфреду было 8 лет, его семья переехала из Стокгольма в Санкт-Петербург. Его отец Эммануэль был известным инженером и изобретателем. Благодаря ему к началу Крымской войны российский флот обладал новым видом оружия — морскими подводными минами, образец которых разработал Эммануэль Нобель. Ученый уделял большое внимание образованию детей, например, для домашнего обучения был нанят лучший российский химик. Его имя нужно вспомнить, отвечая на второй вопрос викторины.

Альфред Нобель завещал передать свое состояние в фонд Нобелевской премии — однажды ученый задумался о том, каким его будет помнить человечество, и решил изменить свое завещание. А предшествовало этому одно событие. Какое именно — третий вопрос квеста.

Сейчас Нобелевскую премию присуждают за достижения в области химии и физики, литературы, физиологии и медицины и других сферах — лауреатов определяют сразу несколько организаций. Отвечая на четвертый вопрос, пользователям необходимо назвать, какая из них решает, кому вручить премию за содействие в установлении мира.

В числе первых, кто получил Нобелевскую премию, оказались Жан Анри Дюнан, основатель «Общества помощи раненым» (впоследствии «Красный крест»), Вильгельм Конрад Рентген — тот самый ученый-изобретатель рентгеновских лучей, позволивших увидеть организм насквозь и спасти множество жизней, Эмиль Адольф фон Беринг, который открыл сыворотки крови, благодаря чему стало возможным создание вакцины против дифтерии, Иван Петрович Павлов — после открытия условных и безусловных рефлексов. Кому из этих ученых присудили премию по медицине и физиологии в 1901 году — пятый вопрос викторины.

Следующие вопросы квеста помогут вспомнить о достижениях ученых Александра Флеминга, Альберта Эйнштейна, семьи Складовских-Кюри, писателей Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Александра Солженицына и других деятелей, результаты работы которых были отмечены Нобелевской премией.

«Узнай Москву» — интерактивный городской гид, который содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, 670 памятников, 336 музеев, 21 виртуальный тур и 86 квестов. Также на портале и в приложении «Узнай Москву» представлено более 200 тематических маршрутов по различным районам столицы. Они доступны как на портале, так и в мобильном приложении. Проект совместно реализуют столичные департаменты информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.