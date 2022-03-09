Со смарт-стеклом и антивандальным покрытием: какие лифты делают в Москве

Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Около 80 тысяч лифтов на обслуживании, примерно 3000 сотрудников в штате, порядка 1500 изготавливаемых лифтов в год — такими показателями в 2022 году отличается компания «Мослифт». Корреспондент сайта «Вечерняя Москва» побывал на производстве и выяснил, как изготавливают и испытывают лифты перед тем, как они оказываются в жилых домах, торговых центрах и на других объектах.

До трех миллионов нажатий

Компания «Мослифт» на рынке давно, ее история начиналась еще в Советском Союзе, рассказал заместитель генерального директора по заводским операциям АО «Мослифт» Николай Баранов.

— Наш основной бизнес — обслуживание лифтов. Еще в семидесятых компания «Мослифт» обслуживала всю Москву, ремонтировала лифты и освобождала тех, кто застрял в лифтах. Сейчас в компании работает порядка трех тысяч человек. «Мослифт» — компания полного цикла, занимающаяся всеми направлениями, связанными с лифтами: сюда входит проектирование, производство, монтаж, диспетчеризация и обслуживание, — рассказал он.

На обслуживании у «Мослифта» находится около 80 тысяч лифтов по всей столице, всего в городе насчитывается порядка 140 тысяч лифтов. Общее количество лифтов, производимых в год на «Мослифте» — до 1500, уточнил Баранов.

Одна из новинок «Мослифта» — лифты для медицинских учреждений, рассказал он. Главная особенность этих лифтов — увеличенные размеры проемов и купе кабин, что позволяет свободно перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. В «Стрижах» для медицинских учреждений были применены узлы и детали с наработкой не менее 3 000 000 включений. Это означает, что, например, кнопки вызова на этажах и кнопки приказа в кабине лифта могут быть нажаты не менее 3 000 000 раз без сбоя в срабатывании.

Лифты оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей и режимом дотягивания до ближайшего этажа. В этом режиме в случае перебоя с электропитанием лифт не останавливается между этажами, а доводит кабину лифта до ближайшей по ходу движения остановки и открывает двери лифта, выпуская пассажиров.

Кроме того, лифты оборудованы принудительной вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, отметил Баранов.

— Мы замкнули «цепочку безопасности» для пациентов и врачей, находящихся в больницах, так как везде, кроме лифтов, в больницах обеззараживается воздух. Мы решили эту проблему, оборудовав кабины своими УФ-рециркуляторами, эффективность которых на 98 процентов подтверждена Институтом Гамалеи, — рассказал он.

Для данной линейки лифтов использованы безредукторные лебедки и роликовые башмаки, что обеспечивает плавность хода и делает их экологичными и энергоэффективными. Кабина лифта выполнена из нержавеющей стали, а распашные двери заменены на автоматические.

Вторая новинка — обзорные панорамные лифты со смарт-стеклом, позволяющим управлять прозрачностью стекла кабины в зависимости от времени суток и погоды, рассказал Баранов. Кроме того, разработаны и лифты с антивандальным керамическим покрытием, устойчивым к открытому огню, царапинам и погодным колебаниям. Большинство современных красителей и клеев очень легко удаляется с такой поверхности, отметил он.

Как собираются лифты

Вредных процессов в цехе нет: «Мослифт» уделяет большое внимание охране труда, подчеркнул директор по развитию производства и качеству АО «Мослифт» Игорь Дьяков.

— Самое важное — организация безопасного рабочего места, инструктаж. У нас используется система «Андон»: если происходят проблемы со станком, загорается красный свет, идет сигнал, и оператор получает уведомление о проблеме. Если где-то происходит сбой, то вся линия останавливается. В основном это сбои питания, может соскочить программное обеспечение, — объяснил он.

Станки проходят ежемесячное и ежеквартальное обслуживание, раз в год отправляются на капитальный ремонт, рассказал Дьяков. Некоторые станки настолько важны, что за ними наблюдают особенно пристально, они проходят ежедневную проверку масла, уточнил специалист.

Баранов отметил, что на производстве используется техника, которая бережет здоровье сотрудников: для перекладывания деталей не нужно нагибаться, а используемые коврики — смягчающие и амортизирующие.

На всех этапах уделяется большое внимание проверке качества, подчеркнул Дьяков.

— Каждую партию мы проверяем, каждый следующий человек проверяет за предыдущим. Брак в процессе возможен, но мы его всегда выявляем. Это происходит либо на входном контроле от поставщиков, либо брак можем заметить на операции. Что может пойти не так? Например, здесь в основном металл, он может быть где-то изогнут неправильно, где-то неправильно отрезан, где-то — ненадежно приварен лист. Перед тем как человек получает деталь, он ее должен проверить, — рассказал специалист.

Особое внимание уделяется пожаростойкости дверей, подчеркнул Дьяков. Наиболее устойчивые к огню двери при пожаре способны выдержать 60 минут. При этом пожарные обязаны приехать на место гораздо быстрее. При этом при любых проблемах с лифтом аварийная служба «Мослифта» приезжает на место в течение тридцати минут, рассказал специалист.

Двери лифта бывают разных исполнений, отметил Дьяков.

— Основные проемы — 650, 700, 800 миллиметров, но бывают и другие. Так, большой проем для грузовых лифтов — 1200. Двери шахты — самый большой объем в лифте по металлу, потому что на каждый этаж устанавливается две двери, портал, лабиринт, кабина — щит, потолок, поручни, — рассказал он.

Каждый лифт имеет собственный номер и паспорт, комплектовщик обязательно расписывается, отмечает Дьяков. Нумеруются и все детали. Перед отправкой лифт обязательно фотографируется, чтобы избежать возможных претензий заказчика: бывают случаи воровства, в частности, среди жильцов. «Жертвами» становятся поручни и зеркала — вещи, которые можно использовать в быту, отметил Дьяков.

Полтора миллиона циклов

Лифты испытываются в отдельном здании, в котором расположена испытательная башня, рассказал Дьяков.

— В испытательной башне находятся два лифта, один — «четырехсотка» (грузоподъемностью 400 килограммов — прим. «ВМ»), другой — «тонник» (грузоподъемность — 1000 килограммов — прим. «ВМ»). Они работают ежедневно 24 часа в сутки. У нас принцип работы «на отказ»: мы следим, какие узлы могут выйти из строя при эксплуатации, нагружаем лифт по максимуму, — объяснил специалист.

Нештатные ситуации тут не моделируются, однако прорабатываются другие сценарии: например, застревание, отметил Дьяков. Кроме того, в процессе испытаний достигается максимальная плавность движения.

Доступ посторонних к испытываемым лифтам обычно запрещен, а сами работники предприятия пользуются лестницами. Испытания не прекращаются даже ночью: один из испытываемых сейчас лифтов уже совершил полтора миллиона поездок, рассказал один из сотрудников «Мослифта».

В соседнем с испытываемыми лифтами зале стоят двери, которые непрерывно открываются и закрываются. Здесь их испытывают отдельно от подъемников, объяснил специалист.

— Сначала они здесь откатывают цикл, потом мы либо пускаем их на башню, либо одновременно какие-то двери катаются здесь, какие-то — там. Мы обкатываем у себя, выявляем недостатки, сообщаем об этих недостатках производителю, он их устраняет, потом еще раз обкатываем и ставим на испытания. Здесь примерно 500 тысяч открываний-закрываний двери происходит, на это нужно где-то месяца три. За это время выявляются основные недостатки, — рассказал специалист.

В соседнем зале собирается электрика, объяснил сотрудник «Мослифта». Туда входят различные кабели, электрооборудование, блоки и другие элементы. Там же собираются станции управления, которые после сборки испытываются на протяжении четырех часов. Только после этого они направляются заказчику, заключил специалист.

СПРАВКА ВМ

АО «Мослифт» — крупнейшая сервисная лифтовая компания Европы. Входит в топ-5 европейских компаний по сервисному портфелю. «Мослифт» — компания полного цикла, осуществляет проектирование, производство, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание лифтового оборудования, эскалаторов, подъемных платформ, систем диспетчеризации, домофонов. Помимо более 80 000 лифтов и подъемных платформ, на техническом обслуживании находятся около 400 систем диспетчерского контроля за работой вертикального транспорта и инженерного оборудования.

В 2021 году «Мослифт» выпустил порядка 600 подъемников «Стриж». Такие лифты устанавливаются в домах по программе реновации. Они отличаются высоким уровнем комфорта, хорошо освещенными кабинами и точностью остановки.