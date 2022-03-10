Виртуальный музей, современные онлайн-сервисы и активное отношение к истории: как сейчас работает главный архив столицы

Фото: Главархив Москвы

10 марта в России отмечают День архивов — праздник работников архивов. Для Главархива Москвы праздник особенно важен в этом году: в ноябре московскому архиву исполнится 60 лет. В этом же году исполняется 225 лет со дня образования губернского архива, с которого и началась история архива в Москве. Рассказываем, как сейчас строится работа Главного архива столицы и какие технологические изменения в его работе ждут москвичей в будущем.

Главархив сейчас — это почти 20 млн дел, каждое из которых содержит порядка 200 документов. Материалы размещены на стеллажах и полках, общая длина которых составляет 223 км — это в 2 раза превышает протяженность МКАД (его длина — всего 108,9 км).

— Главархив сегодня — это уникальное сочетание традиционного хранения документов и роботизированных систем, новых цифровых технологий и онлайн-сервисов, которые расширяют и максимально упрощают доступ пользователей к архивным документам. Основная цель нашей работы состоит в том, чтобы помогать горожанам находить важную для них информацию. Именно поэтому в Главархиве Москвы мы запускаем все больше услуг и проектов. Например, наш самый популярный сервис «Моя семья» открылся год назад. С его помощью пользователи могут узнать, кем были их предки. А сейчас мы планируем сделать «Мою семью» еще удобнее и уже создаем специальную программу вместе с Яндексом, — отмечает руководитель Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко

Онлайн-сервсис «Моя семья»

В декабре 2020 года Главархив Москвы запустил онлайн-сервис «Моя семья». Благодаря нему все желающие теперь могут узнать больше о своих предках. Здесь хранятся записи о рождении, браке и смерти жителей Москвы и Московской губернии с 1772 до 1917 года. Раньше, чтобы увидеть эти записи и найти по ним предков, нужно было приезжать в архив. Сейчас найти информацию можно не выходя из дома.

Сервис включает в себя сведения из метрических книг, которые хранятся в московском архиве. Это метрические книги более 1400 храмов — именно они до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС: вели записи актов гражданского состояния. Помимо православных метрических книг, горожане могут найти в сервисе записи о своих предках, которые придерживались иудейского, исламского, католического и лютеранского вероисповеданий.

Помимо метрических книг, в онлайн-сервисе «Моя семья» доступны ревизские сказки (аналоги современных переписей населения) и исповедные ведомости (посемейные списки прихожан церкви).

Уникальные документы онлайн

В декабре 2020 года Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. Благодаря совместной работе ведомств удалось сохранить ценнейшие исторические материалы. К настоящему времени на сайте Главархива в разделе «Уникальные документы» уже доступны 360 материалов.

За первые несколько месяцев работы Главархива и Госинспекции по недвижимости были обнаружены все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920–1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов теперь можно увидеть онлайн. Например, чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, чертежи больницы имени братьев Бахрушиных, документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского и многие другие.

В начале июня 2021 года на сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы» появились материалы о грандиозных, но не реализованных проектах советского времени. Были опубликованы материалы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчевской улице. Среди материалов 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря проекту москвичи могут представить облик города начала ХХ века.

В проект «Уникальные документы» добавляются также произведения искусства. Например, в сентябре 2021 года был открыт доступ к гравюрам XVIII века, выполненных Жак-Филиппом Леба, Томмазо Пироли и Джованни Баттистой Пиранези, поступившие в Главархив в составе личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста, спортивного комплекса «Лужники».

Кроме того, в «Уникальных документах» можно найти и актовые записи о рождении и бракосочетании Александра Пушкина, рождении Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, смерти Николая Гоголя, рождении Николая Пирогова, Сергея Соловьева, Бориса Пастернака, а также с нотную рукопись Дмитрия Шостаковича.

Онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни»

Онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни» — это совместный проект Главархива Москвы и Департамента труда и социальной защиты населения, реализованный на базе центров московского долголетия. Он призван объединить жителей столицы, желающих поделиться своей жизненной историей. Занятия для горожан старшего возраста начались в онлайн-формате с января 2021 года. К занятиям присоединились уже более 400 человек.

— Наш клуб мемуаристики — это возможность для москвичей не просто изучать историю, но и делиться собственными воспоминаниями. На занятиях клуба „Линия жизни“ наши специалисты рассказывают москвичам старшего поколения, с чего начинать писать мемуары, как описывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. Курс сформирован таким образом, чтобы мемуары могли подготовить даже те, кто раньше не брался за такие задачи. Написанные мемуары несомненно будут интересны не только простым горожанам, но и учёным, которые будут использовать эти записи для исследования жизни столицы через десятки, а то и сотни лет, — рассказал Ярослав Онопенко.

С согласия авторов готовые мемуары поступят на вечное хранение в Главархив Москвы. Сейчас свои воспоминания почти дописали и готовы сдать более 100 жителей столицы. Первые готовые мемуары Главархив Москвы получил в ноябре. С согласия авторов воспоминания не только сохранят, но и будут использовать в разных социально-значимых проектах, на выставках и в публикациях. Присоединиться к занятиям можно на любом этапе. Для этого достаточно позвонить в Центр московского долголетия в районе Ломоносовский по общему номеру: 8 (495) 870-44-44. Ответственный сотрудник ответит на вопросы и расскажет, как присоединиться к занятиям.

Роботизированный архив в Новой Москве

Сейчас Главархив готовится к переезду в современный роботизированный архивный кластер в Новой Москве. Он поможет вывести работу городского архива на новый цифровой уровень. Решение о строительстве принял Мэр Москвы Сергей Собянин в июле 2019 года.

Новый архивный кластер откроется в поселении Вороновское, рядом с деревней Сахарово. Площадь только архивохранилища в нем составит почти 70 тысяч квадратных метров, где обеспечат сохранность до 100 миллионов единиц хранения. Он станет первым роботизированным архивом в России и самым крупным фондохранилищем в России.

Новый архив Москвы станет самым передовым с технологической точки зрения хранилищем документов в России. Здесь налажена роботизированная линия поиска, загрузки и выгрузки документов и современная система управления архивом. Это позволит организовать работу с документами гораздо быстрее. Доставка любой единицы хранения от стеллажа с паллетами до оператора займет не более 15 мин. Таким образом, скорость обработки запросов составит 300 запросов в час. Таким образом, горожане смогут гораздо быстрее получать необходимые документы.