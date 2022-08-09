«Пыхтино» к полету готовят: оформление станции посвятят самолетостроению

Проект станции «Пыхтино», которая появится на Солнцевской линии метро / Фото: Stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

В понедельник, 8 августа, в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на продлении Солнцевского радиуса метро.

До присоединения к границам старой Москвы на новых территориях не было подземки.

— За десять лет мы построили восемь станций, благодаря чему транспортная доступность округов заметно улучшилась. Мы продолжаем эту работу, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, активные работы идут на продлении Солнцевской линии. Две станции обещают открыть для пассажиров уже в следующем году.

— Общестроительная готовность участка продления Солнцевской линии, включающего в себя станции «Пыхтино» и «Внуково», а также метромост через реку Ликова, составляет порядка 50 процентов, — сказал заммэра.

Глядя на бетонную трехэтажку в районе деревни Пыхтино, трудно поверить, что еще пару лет назад здесь был пустырь. Скоро сюда придет метро. Тысяча человек в круглосуточном режиме создают уникальную станцию «Пыхтино». Предусмотрели все: кассы и турникеты, где можно любым способом оплатить проезд (по банковской карте, наличными, через систему оплаты лицом), отделение полиции и технические помещения для персонала.

Украсит потолок над тремя эскалаторами, которые уже в следующем году доставят пассажиров на платформу, модель знаменитого самолета Ту-144. Дополнят авиационный дизайн станции световые конструкции в виде цилиндров-турбин. А на одной из путевых стен можно будет проследить историю отечественного авиастроения — от винтовых АНТ-3 до сверхзвуковых «белых лебедей», мощных Ту-160.

Другую стену сделают похожей на галерею. Такая уже есть на «Мичуринском проспекте». Пассажиры, подъезжая к станции, увидят благоустроенный сквер у реки Ликова.

— Метромост через реку Ликова находится в высокой степени готовности — монолитные работы завершены в полном объеме, — рассказали в Стройкомплексе, добавив, что 460-метровый метромост у станции «Пыхтино» станет 12-м в Москве. По протяженности он второй после Лужнецкого.

Под щебнем на мосту уложены специальные виброматы. Благодаря им поезда проедут практически бесшумно.

Местный рельеф оказался сложным. Именно по этой причине строители выполняют часть работ на поверхности, а часть — под землей. С «Пыхтино» составы проедут по метромосту, а затем снова «нырнут в тоннель», чтобы доставить всех в аэропорт.

— На станции «Внуково» монолитные работы выполнены на 43 процента,

ЦИФРА

12 станций метро строят и проектируют в Новой Москве. Шесть из них уже возводятся на трех линиях подземки.

КСТАТИ

На всех строительных площадках до конца года будут созданы учебные полигоны для подрядных организаций по программе «Безопасность на высоте». Одна из первых есть на «Пыхтино».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Три из четырех тоннелей от «Рассказовки» до «Внуково» уже пройдены, завершить проходку последнего — от «Пыхтино» до «Внуково» — планируется в ближайшее время.