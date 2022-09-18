Легкоатлетический манеж и деловой комплекс: какие центры притяжения создают в Москве

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Алтуфьевский район Карта всех событий

Центры притяжения есть в каждом районе города: это парки, школы, музеи, выставочные и спортивные пространства. Создание каждого такого объекта становится большим событием.

Алтуфьево

Москва уделяет большое внимание здоровому образу жизни в общем и развитию спортивной инфраструктуры в частности. В Алтуфьевском районе открылся не имеющий аналогов в городе легкоатлетический манеж, где можно проводить тренировки и соревнования по различным дисциплинам «королевы спорта».

— Здесь предусмотрены круговая беговая дорожка, дорожка для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту и длину, а также для тройного прыжка, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Кроме того, для комфорта спортсменов и судей в здании расположены раздевалки, душевые, гардероб, буфет, административные и судейские кабинеты.

Бирюлево

Производство резиновой обуви будут активно развивать в районе Бирюлево Западное. С этой целью здесь запланировано строительство трех производственных корпусов. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, для выпуска данной продукции в зданиях запроектированы раскроечные, швейные и упаковочные цеха, а также складские и административные помещения, включая кабинеты, переговорные, демонстрационные залы. Также для сотрудников будут оборудованы санитарно-бытовые помещения, кладовые, комнаты отдыха и приема пищи.

Территорию благоустроят: дополнительно посадят деревья и кустарники, оборудуют зоны для пешеходов и парковочные места для автомобилистов. Планируется, что здесь будут действовать контрольно-пропускные пункты, оборудованные системами безопасности.

Марьина роща

Здание пожарно-спасательной части в районе Марьина Роща реконструировано.

— По результатам проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта проектной документации, и он может готовить здание к вводу в эксплуатацию. Модернизированная пожарная часть после открытия будет оснащена необходимыми современными коммуникациями и оборудованием, — констатировал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В здании, построенном в 30-годах прошлого века, укрепили кирпичную кладку, заменили перекрытия, окна, двери, кровлю и инженерные коммуникации. Кроме того, в соответствии с современными требованиями и задачами, которые выполняет пожарная часть, были перепланированы внутренние помещения.

Дегунино

Бывшая промзона Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино переродится в современный благоустроенный квартал. Здесь, на месте складских помещений и стоянки спецтехники, появятся жилые дома и деловой комплекс с экологичными предприятиями. В непосредственной близости от новостроек расположены одноименный с промзоной парк, Ангарские пруды, Лианозовский заказник и две станции первого Московского центрального диаметра — «Бескудниково» и «Лианозово».

— Площадь объектов жилой застройки составит около 165 тысяч квадратных метров. Кроме того, на участке появятся школы, детские сады, офисы, банки, кафе, магазины и современный логистический центр, — рассказал глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Марфино

Полтора километра газопровода от улицы Комдива Орлова до Ботанической улицы реконструировали специалисты Мосгаза в районе Марфино. В сжатые сроки и без применения тяжелого электро- и газосварочного оборудования газовщики установили новые трубы. Работы велись без отключения прилегающих домов от подачи газа.

За последние 30 лет в районе появилось много новостроек. Старые стальные газовые трубы с нагрузкой перестали справляться. Более того, они не соответствуют современным требованиям к эффективности инженерных сетей. Теперь трубы заменены на полиэтиленовые. Срок их службы достигает полувековой длительности.

Тверской

На Тверском бульваре открылась фотовыставка «Валерий Халилов — дирижер духа». Она посвящена 70-летию со дня рождения главного военного дирижера, руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Москвичи и гости столицы смогут узнать подлинную историю жизни и творчества Валерия Халилова, поскольку экспозиция основана на его воспоминаниях, интервью разных годов, а также на архивных и фотоматериалах, предоставленных семьей дирижера.