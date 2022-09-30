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Мантуров возглавил комиссию по бронированию находящихся в запасе россиян

Евгений Белоусов
Политика
Мантуров возглавил комиссию по бронированию находящихся в запасе россиян
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров возглавил комиссию по бронированию граждан, находящихся в запасе. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано в пятницу, 30 сентября, на официальном портале правовой информации.

— Включить в состав комиссии следующих лиц: Мантуров Д. В., Тонкошкуров В. П.; исключить из состава Комиссии Борисова Ю. И. и Ельчанинова А. Ф. — говорится в документе.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Минобороны открыло для родственников мобилизованных граждан горячую линию, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

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