Стали известны дата и место прощания с Борисом Моисеевым

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Россия, Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Церемония прощания с российским певцом и балетмейстером, заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым состоится 2 октября. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил арт-директор артиста Сергей Горох.

— Прощание будет 2 октября, в воскресенье, с 12:00, траурный зал Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день, — заявил он.

По словам Гороха, прощание пройдет в открытом режиме. Он также уточнил, что Моисеев не будет кремирован, передает ТАСС.

Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни певца. Так, будущий знаменитый певец родился 4 марта 1954 года в могилевской женской исправительной колонии.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.