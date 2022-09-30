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Память молодогвардейцев почтили в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Память молодогвардейцев почтили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 30 сентября запустили онлайн-проект, который станет самым крупным собранием исторических материалов о юных подпольщиках «Молодой гвардии». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

— Светлая память этим мальчикам и девочкам, которые отдали жизни за нашу Родину, — сказал замдиректора музея Федор Смуглин.

Пользователи смогут познакомиться с историей организации, биографиями ее участников, увидеть оцифрованные экспонаты из фондов Музея Победы, музея «Молодая гвардия» города Краснодона и музея «Молодая гвардия» при московской школе № 1499. Это фотографии молодогвардейцев, их документы, рукописные листовки и многое другое.

В рамках акции в Музее Победы также прошла торжественная церемония увековечивания имени молодогвардейца Виктора Третьякевича. Имя Героя теперь высечено золотыми буквами на мраморных пилонах Зала Славы. Гости мероприятия также познакомились с новой выставкой Музея Победы «Молодая гвардия».

До этого в Музее Победы открылась выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.

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