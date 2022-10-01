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В Госдуме заявили, что Азовское море официально стало внутренним морем России

Анастасия Колоскова
В мире
В Госдуме заявили, что Азовское море официально стало внутренним морем России
Фото: pixabay.com

После вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало официально внутренним морем РФ. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны, — высказался парламентарий.

Он отметил, что теперь положен конец планам киевского режима организовать провокации в Азовском регионе, а также намерению НАТО разместить в акватории военно-морскую базу.

Шеремет подчеркнул, что Россия вернула территории, которые ранее исторически принадлежали ей по праву, передает РИА Новости.

Накануне российский лидер Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления президента.

В конце выступления глава государства совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

Путин во время речи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца также заявил, что Россия не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

Госдума Депутаты Азовское море
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