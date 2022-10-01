Конституционный суд России начал проверку договоров о присоединении новых регионов

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Обращения президента РФ Владимира Путина по поводу проверки конституционности международных договоров о принятии в состав Российской Федерации республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей поступили в Конституционный суд (КС). Об этом сообщается на сайте суда.

Как уточняется, всего было принято четыре обращения. Все они взяты на рассмотрение.

30 сентября прошло подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «ВМ».

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.