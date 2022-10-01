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Риелторы оценили стоимость замка Пугачевой в Подмосковье в миллиард рублей

Анастасия Колоскова
Общество
Риелторы оценили стоимость замка Пугачевой в Подмосковье в миллиард рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Риелторы Анна Кауфман и Герман Борисов предположили, за какую сумму певица Алла Пугачева может продать свой замок в деревне Грязь.

Так, по мнению основателя архитектурного дизайн-бюро Kaufman project Анны Кауфман, стоимость особняка площадью 2,3 тысячи квадратных метров, который расположен на участке в один гектар, может составлять около миллиарда рублей.

При этом она подчеркнула, что решиться на такую покупку могут исключительно фанаты звездного семейства. По словам эксперта, замок хоть и имеет красивые интерьеры, однако не очень удобно расположен и выполнен в специфическом (эклектическом) стиле, который редко пользуется спросом. Помимо этого, в деревне нет охраны, а особняк находится среди простых домов и имеет много дополнительных помещений.

— Я слышала, что хозяева озвучивали какие-то непомерные суммы за свою недвижимость. И действительно в него столько и было вложено, но поскольку очень сложно найти покупателя на необычный для нашего времени стиль, да и больших любителей антиквариата не так много, остается только надеяться, что приобрести замок захотят фанаты пары, — подчеркнула Кауфман.

По ее мнению, найти покупателей замка позволит проведение аукциона.

Юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов также согласился, что продать особняк будет сложно даже за относительно небольшие деньги. Он не считает, что замок относится к элитной недвижимости из-за его расположения.

— Если локация не очень удачная, то хоть оформи все внутри золотом, это не будет считаться элитным объектом, — приводит слова Борисова Teleprogramma.pro.

До этого еще один риелтор заявил, что уехавшей из России певице Алле Пугачевой будет сложно продать замок в деревне Грязь. Из-за простоя замка артистка будет терпеть серьезные убытки, так как коммунальные счета придется все равно оплачивать.

29 сентября стало известно, что Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. До своего отъезда народная артистка СССР опубликовала пост в соцсетях с просьбой признать ее иноагентом.

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