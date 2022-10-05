Около 50 развлекательных мероприятий подготовили для подмосковных школьников на каникулах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около пятидесяти мероприятий в государственных музеях и театрах пройдет для школьников в Московской области во время осенних каникул, которые начнутся с 10 октября.

Так, музей-заповедник «Мелихово» подготовил для школьников литературную игру-раследование. Также ребята смогут посетить недавно открывшуюся выставку «Другие».

Конкурс юных поэтов, экскурсия по усадьбе, театрализованная интерактивная программа ожидают посетителей музея-заповедника А. С. Пушкина в Вяземах.

Также жители и гости Московской области школьного возраста могут посетить постановки спектаклей Московского областного театра драмы и комедии. В течение недели здесь пройдут показы спектаклей «Незнайка из Цветочного города», «Халиф-аист», «Вождь краснокожих» и другие, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в центрах московского долголетия продолжаются увлекательные экскурсии-квесты для школьников 1–11-х классов.