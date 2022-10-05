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Приметы и советы

Более 300 тысяч раз перевезли животных в поездах ЦППК с начала года

Евгений Жуков
Город
Более 300 тысяч раз перевезли животных в поездах ЦППК с начала года
Фото: Анна Быкова

Более 300 тысяч раз с начала текущего года пассажиры перевезли животных в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— С начала года пассажиры ЦППК путешествовали в поездах с питомцами почти 303 тысячи раз. Это на 47 тысяч раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего с ними ездят на Казанском, Ярославском и Курском направлениях, — говорится в сообщении.

Как уточняется, чаще всего люди путешествуют с самыми привычными питомцами, а именно с собаками и кошками. Однако иногда встречаются довольно экзотические «пассажиры», например, домашние хорьки и бабочки в специальном контейнере, говорится на сайте ЦППК.

До этого сообщалось, что пассажирская компания запустила систему виртуального консультанта на своем сайте. По словам представителя ЦППК, консультанта можно спросить про покупку, условия, срок действия и места покупки разовых билетов. Также сервис расскажет про виды абонементов, особенности каждого типа, восстановление в случае утери, условия возвратов.

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