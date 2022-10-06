Стремоусов заявил, что ситуация в Херсонской области находится под контролем

Ситуация в Херсонской области находится под контролем. Об этом в четверг, 6 октября, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, в настоящее время в регионе не наблюдается продвижения украинской армии.
— Ситуация под контролем, продвижения ВСУ нет, работают наши военные, — цитирует Стремоусова ТАСС.
До этого сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и солдат, чем за все время спецоперации. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, притом что у них растет число потерь.
5 октября системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 15 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской области.