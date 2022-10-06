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Приметы и советы

Бассейн для медведя Диксона появится, когда он окрепнет и сможет плавать

Александр Афонин
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Бассейн для медведя Диксона появится, когда он окрепнет и сможет плавать
Фото: t.me/svetlanaakulova1

Организация бассейна для медведя Диксона может занять значительное время из-за физического состояния животного. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Организовать бассейн для Диксона — дело не быстрое. Еще больше времени нужно для того, чтобы он физически окреп для плавания. Тем временем я показываю видео, уже ставшее привычным для вас. История с Диксоном — это не шоу, — сказала она.

Гендиректор добавила, что специалисты не могут заставить медведя быстро выздороветь. В связи с этим животному сперва нужно окрепнуть, согласовать дальнейшие действия с врачами и только потом допускать к бассейну. В своем Telegram-канале Акулова призвала относиться с пониманием к ситуации и набраться терпения.

20 сентября Светлана Акулова сообщила, что в будущем бассейне для раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, оборудуют специальный механизм. Она проведала медведя. По ее словам, мишка охотно шел на контакт.

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