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Начальница отдела ФСИН выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Начальница отдела ФСИН выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Большая Набережная Карта всех событий

Начальница отдела информационной безопасности Центрального аппарата ФСИН в Москве выпала из окна квартиры на четвертом этаже на северо-западе столицы.

35-летний подполковник жила в съемной квартире на Большой Набережной улице с супругом и двухлетней дочерью. При обыске выяснилось, что условия проживания семьи неудовлетворительные. Квартира была не убрана, вещи разбросаны, а у девочки не было еды.

Кроме того, сотрудники полиции, кроме ноутбука и двух телефонов, изъяли фрагмент накладного ногтя и таблетку с неустановленным веществом.

Отмечается, что ранее семья в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала. Но один из соседей женщины-подполковника рассказал, что в последнее время она вела себя неадекватно: пару раз закатывала на улице матерные истерики. Также из квартиры якобы часто были слышны крики.

Полиция начала проверку.

Выпавшую из окна женщину с множеством переломов доставили в больницу имени Боткина. Она находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT.

15 сентября сообщалось, что шестилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Новой Москве. Мать мальчика оставила сына у подруги, которая, в свою очередь, оставила ребенка одного играть в компьютерные игры, так как ей нужно было забрать своего отпрыска из школы.

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