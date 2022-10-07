Жизнь без ГДЗ: как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета

Фото: Pexels

Современные школьники имеют возможность находить ответы на домашние задания в интернете. Запросы со словами «ГДЗ» и «решебник» — одни из самых популярных в поисковых системах. О том, как родителям отучить своего ребенка списывать «домашку» из интернета, «Вечерней Москве» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

Готовые домашние задания (ГДЗ) — выполненные и отсканированные решения задач по разным школьным предметам. Обычно их публикуют на специально созданных сайтах. Школьники находят их, вбивая в поисковую строку соответствующий запрос. Согласно статистике «Яндекса», за последний месяц ГДЗ искали в поисковике более 100 миллионов раз.

Очевидно, что, прибегая к списыванию домашнего задания, ребенок никогда не научится самостоятельности. Как же отучить его от пагубной привычки?

— Прежде всего следует понять, почему ребенок списывает, — говорит собеседница «ВМ». — Причины может быть две: либо он не может справиться с домашним заданием из-за пробелов в знаниях, либо ему просто лень.

В первом случае школьнику нужно помочь получить недостающие знания. Для этого можно нанять ребенку репетитора или же позаниматься с ним самостоятельно. Когда ребенок научится делать задание своими силами, потребность в списывании из интернета отпадет.

Если дело в лени, то с ребенком следует провести беседу: задавать ему наводящие вопросы, чтобы он сам пришел к выводу о пагубности списывания домашнего задания.

— Спросите у ребенка: что будет, если каждый раз не разбираться в проблеме, а пытаться искать какие-то обманные способы? Какой результат это даст? Для чего нужны домашние задания? Отвечая на подобные вопросы, школьник придет к правильным выводам, — пояснила Наумова.

Психолог также подчеркнула, что родителям ни в коем случае не стоит ругать ребенка. Решать проблему следует через спокойную беседу:

— Важно не ругать ребенка, а спросить: почему так происходит? Важно объяснить, что сложности бывают всегда, главное — не сдаваться.

До этого Наталья Наумова объяснила, как помочь ребенку учиться.