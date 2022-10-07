Lamoda продаст российский бизнес совладельцу «Стокманна»

Фото: shutterstock

Онлайн-магазин Lamoda продаст свой российский бизнес совладельцу «Стокманна» Якову Панченко. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

Он станет новым владельцем бизнеса на территории РФ, Казахстана и Белоруссии.

По данным РБК, сумма сделки остается неизвестной.

15 августа стало известно, что бизнесмен Йозеф Лиокумович выкупил контрольный пакет российского бизнеса немецкой компании OBI GmbH за 600 рублей. Уточняется, что Лиокумовичу на данный момент принадлежит 60 процентов компании. Остальные 40 находятся во владении непубличного российского партнера. Его имя не уточняется.

В условиях вызванного геополитическим кризисом «исхода» западных компаний из России отечественные маркетплейсы пытаются создать собственные схемы поставок товаров известных брендов в страну. Таким образом они хотят расширить свой ассортимент. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители двух крупных российских торговых площадок. Тогда же в онлайн-магазине Lamoda отказались комментировать поставки товаров посредством параллельного импорта. Маркетплейс Wildberries на запрос «ВМ» на момент публикации не ответил.