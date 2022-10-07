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Приметы и советы

Белый дом заявил об отсутствии сведений о готовности России применить ядерное оружие

Евгений Белоусов
В мире
Белый дом заявил об отсутствии сведений о готовности России применить ядерное оружие
Фото: whitehouse

У США нет никаких разведданных, которые могли бы подтвердить готовность России применить ядерное оружие. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мы не видим никаких оснований корректировать свое собственное размещение ядерных сил. Тем не менее Путин может обеспечить деэскалацию этого в любой момент. Нет оснований производить эскалацию, — сказала она.

Президент России якобы часто говорит о возможном применении Москвой ядерного оружия, что является безответственным поведением, передает слова Жан-Пьер ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Он добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, после чего США применят в ответ ядерное оружие в отношении РФ, маловероятен.

Россия США Ядерное оружие
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