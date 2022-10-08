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Трамваи двух маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы

Лейла Алиева
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Трамваи двух маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Строгинский мост Карта всех событий

Трамваи № 15 и 30 задерживаются в районе Строгинского моста по техническим причинам. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что движение на участке удалось восстановить, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что участок местного проезда в районе квартала № 272 в Новой Москве перекроют 8 октября в связи с проведением киносъемок. Местным жителям порекомендовали планировать маршрут заранее.

Кроме того, ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 7, 8, 9 и 10 октября из-за съемок кинофильма. Перекрытия движения будут длиться не более десяти минут ежедневно.

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