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В Сети появилось видео подрыва грузовика на Крымском мосту, которое повлекло за собой возгорание цистерн поезда.

На кадрах видны автомобили, двигающиеся по дорожному полотну. Затем произошел взрыв, проезжую часть заволокло дымом и искрами.

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8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с аварией.