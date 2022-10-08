Эстония поздравила украинский спецназ с подрывом Крымского моста

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Глава эстонского Министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу положительно оценил взрыв на Крымском мосту и предположил, что за этим стоит спецназ Украины. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

— Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией, — цитирует Рейнсалу Sputnik Ближнее зарубежье.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта. Позже сотрудники Следственного комитета Российской Федерации установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика.

Вся информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять порядка двух месяцев.