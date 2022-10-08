Савельев поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр транспорта России Виталий Савельев поручил усилить досмотры на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра, — говорится в Telegram-канале министерства.

До этого Савельев сообщил, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту 8 октября после 16:00.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.