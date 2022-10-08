СБУ отказалась комментировать взрыв на Крымском мосту

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Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась комментировать инцидент со взрывом на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

— Мы это не комментируем, — передает слова Дехтяренко РИА Новости.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Глава эстонского Министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу положительно оценил взрыв на Крымском мосту и предположил, что за этим стоит спецназ Украины.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. По словам эксперта, нужные составляющие для конструкции сможет изготовить не каждое предприятие.