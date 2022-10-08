Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края

Евгений Жуков
Общество
«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края
Фото: AlixSaz / CC BY-SA 4.0

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Там организуют пункты досмотра и контрольно-пропускные мероприятия. Он посоветовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту.

Тем, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, окажут поддержку: обеспечат горячим питанием и теплыми вещами, написал Кондратьев на странице в соцсети «ВКонтакте».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Крым Краснодарский край Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте