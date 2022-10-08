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«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Там организуют пункты досмотра и контрольно-пропускные мероприятия. Он посоветовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту.

Тем, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, окажут поддержку: обеспечат горячим питанием и теплыми вещами, написал Кондратьев на странице в соцсети «ВКонтакте».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.