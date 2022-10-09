Отель Marriott в Москве переименовали в гостиницу «Тверская»

Фото: Telegram / Мослента

Россия, Москва, Тверская улица, 26/1 Карта всех событий

Бывший отель Marriott сменил вывеску, теперь заведение называется гостиница «Тверская». Фотография появилась в сети в субботу, 8 октября.

На снимке Telegram-канала «Мослента» видно, что на входе в отель вместо прежней вывески «Marriott» красуется новая надпись — гостиница «Тверская».

3 июня американская сеть отелей Marriott объявила о приостановке своей деятельности в России. В компании пояснили, что решение связано с новыми санкциями в отношении РФ, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС. Отмечается, что рестрикции делают «невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке».

До этого сообщалось, что датский производитель насосного оборудования Grundfos прекращает свою деятельность в России и Белоруссии. Компания присутствует на местном рынке уже 23 года, но с начала марта была вынуждена приостановить деятельность в регионах.

Кроме того, один из крупнейших международных финансовых конгломератов Сitigroup объявил о поэтапном сворачивании розничного бизнеса и сотрудничества с малыми и средними предприятиями в России. Уточняется, что в компании работало примерно 2300 сотрудников.