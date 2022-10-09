Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Стамбуле

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В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Стамбуле погибли три человека. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил губернатор турецкого мегаполиса Али Ерликая.

— К сожалению, жертвами взрыва в доме от природного газа стали три человека, — сказал он.

По данным телеканала ТРТ, взрыв произошел на верхнем этаже здания, после чего пожар распространился на два близлежащих строения. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Мощный взрыв прогремел в жилом здании района Кадыкёй. На место происшествия оперативно было направлено большое количество полицейских, пожарных и медицинских бригад. Огонь удалось взять под контроль.

Еще один пожар произошел 8 октября на Крымском мосту, где взорвался грузовой автомобиль. После чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия частично разрушилось дорожное полотно.

В связи с подрывом было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Уточняется, что уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования.