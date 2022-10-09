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«Око за око оставит всех нас слепыми»: Маск предупредил о всемирной катастрофе

Лейла Алиева
В мире
«Око за око оставит всех нас слепыми»: Маск предупредил о всемирной катастрофе
Фото: NASA/Bill Ingalls

Из-за нарастания конфликтов по всему миру грядет неизбежная катастрофа. Об этом заявил американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск в воскресенье, 9 октября.

Свои размышления он проиллюстрировал анекдотом о золотой рыбке. По версии Маска, поймавший волшебную рыбку бедный крестьянин просит выколоть себе один глаз, так как все, что он попросит, получит в двойном размере его сосед.

Он также уточнил, что это является именно русской байкой.

— Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии, — написал он в Twitter.

До этого Илон Маск назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Также Маск констатировал, что большинство населения ряда регионов на востоке Украины составляют русские, которые отдают предпочтение России.

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