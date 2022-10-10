Новые кадры с места взрывов в центре Киева опубликовали в сети

Новые кадры очевидцев с места взрывов в центре Киева в понедельник, 10 октября, опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».

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До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева.

По данным МВД Украины, один из снарядов упал на Владимирской улице, где находится офис СБУ. Это место расположено в 2,5 километра от офиса президента страны Владимира Зеленского на Банковой улице

Очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.

Позже стало известно, что движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.