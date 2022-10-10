Краж с банковских счетов в столице стало меньше по сравнению с прошлым годом

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В городе стали реже красть деньги с банковских счетов в этом году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, количество подобных преступлений сократилось по сравнению с прошлым годом на 37 процентов. за девять месяцев 2022 года из зарегистрировано 8711 случай.

Также сильно сократилось количество краж из квартир и угонов автомобилей: на 22 и 20 процентов соответственно. Количество преступлений в целом, как и большинство видов правонарушений в частности, снизилось по сравнению с прошлым годом. Больше на четыре процента стало только разбоев, и на шесть процентов — нарушений правил дорожного движения.

Помимо этого, существенный рост показала раскрываемость убийств прошлых лет и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью: на 23 и 33 процента соответственно.

В августе столичная прокуратура отчитывалась о количествах преступлений за текущий год. За тот период был зафиксировано учащение разбойных нападений.