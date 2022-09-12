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В столице увеличилось число разбойных нападений

Степан Жирнов
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В столице увеличилось число разбойных нападений
Фото: Depositphotos

В столице увеличилось число разбойных нападений. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

Согласно статистике за восемь месяцев 2022 года в столице произошло 93 953 преступления, что меньше чем в прошлом году на два процента. Из них разбойных нападений — 251 случай, что 8,7 процента больше по сравнению с прошлым годом. Также возросло количество уголовных дел, возбужденных по результатам ДТП, — всего 431, 104 из которых закончились летальными исходами.

Более трети правонарушений в столице было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В пятницу, 9 сентября, эксперты рассказали о новом способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать СМС-сообщения о трудоустройстве.

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