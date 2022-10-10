Форум «Импортозамещение. Сделано в России» начнется в Москве 20 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 14 Карта всех событий

Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» пройдет в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в столице с 20 по 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 10 октября.

Организатором мероприятия является Ассоциация парков России при поддержке Совета Федерации, Государственной думы РФ и Минстроя России.

До этого сообщалось, что в дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября. Школьникам предложат попробовать себя в шести тематических направлениях: историческом, гражданско-патриотическом, медиа, техническом, творческом и направлении для самых маленьких «Мурзилки».

Кроме того, в период с 10 по 16 октября в столице пройдет «Московская музейная неделя», в рамках которой все желающие смогут бесплатно посетить экспозиции городских выставочных площадок.