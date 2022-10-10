Reuters: Международный комитет Красного Креста приостановил операции на Украине

Фото: Минобороны РФ

Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил свою деятельность на территории Украины. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

По словам пресс-секретаря МККК, решение о приостановке операций на Украине было принято из соображений безопасности, передает ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на фоне обострения ситуации в регионе.

В свою очередь колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что Зеленский стремится обязать США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, что точно не в интересах американцев и нельзя позволять Зеленскому «водить их за нос на грань ядерной войны».