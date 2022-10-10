Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Международный комитет Красного Креста приостановил операции на Украине

Елена Самойлова
В мире
Reuters: Международный комитет Красного Креста приостановил операции на Украине
Фото: Минобороны РФ

Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил свою деятельность на территории Украины. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

По словам пресс-секретаря МККК, решение о приостановке операций на Украине было принято из соображений безопасности, передает ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на фоне обострения ситуации в регионе.

В свою очередь колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что Зеленский стремится обязать США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, что точно не в интересах американцев и нельзя позволять Зеленскому «водить их за нос на грань ядерной войны».

Украина Безопасность организация Красный Крест
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте