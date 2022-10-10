Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ ежедневно теряют более тысячи бойцов

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Потери украинской армии по всей линии фронта составляют более тысячи солдат ежедневно. Об этом сообщил в понедельник, 10 октября, секретарь Совета безопасности Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне спецоперации.

— Меня очень сильно удивляет метод ведения боевых действий противоположной стороны — противника. Это не будет ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, более тысячи человек в сутки, — рассказал он.

Алаудинов добавил, что Вооруженные силы Украины не ведут подсчет ни убитых, ни раненых. По его словам, украинское высшее командование не жалеет своих солдат.

— Я уверен, что они будут воевать до последнего украинца — не они, а их хозяева на Западе, — сказал командир спецназа «Ахмат», передает РИА Новости.

10 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударах по объектам боевиков в подконтрольном Украине Запорожье. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры, которые украинские военные и иностранные наемники используют в качестве военной базы и места хранения оружия с боеприпасами.