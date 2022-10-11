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Депутат Госдумы призвал украинских военных взять власть в стране в свои руки

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Госдумы призвал украинских военных взять власть в стране в свои руки
Фото: depositphotos

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал военных на Украине свергнуть националистическую верхушку и взять власть в стране в свои руки.

— В рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее страны. Пора брать власть в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам, — высказался он.

По словам парламентария, приход к власти на Украине здравомыслящих людей позволит сохранить страну. Он заявил, что нынешний режим президента Украины Владимира Зеленского «готов отправить народ на заклание».

— Призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину, — заявил Шеремет, цитирует его РИА Новости.

Удар российской армии высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Таким образом Россия дает понять, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

Госдума Украина Депутаты Власть Армия
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