Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из России

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Власти Новой Зеландии добавили в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 51 предпринимателя из РФ, 24 чиновников, которые связаны с присоединением к России территорий, и две российские компании. Документ опубликовало во вторник, 11 октября, Министерство иностранных дел страны.

Под ограничения попали председатель правления акционерного общества «Росгеология», экс-президент и бывший генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, владелец и президент Mercury group Игорь Кесаев, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.

Среди прочих в санкционном списке находятся основатель и бывший председатель совета директоров компании «Русагро» Вадим Мошкович, президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, гендиректор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех» Александр Михеев, сообщает «Интерфакс».

Европейский союз начал применять новый подход в санкциях против России, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому. Так, в список лиц, попадающих под санкции, добавили «физические или юридические лица, структуры или организации, способствующие нарушениям запрета на обход ограничений».