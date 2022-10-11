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«Гребень антициклона»: москвичам рассказали о погоде во вторник

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
«Гребень антициклона»: москвичам рассказали о погоде во вторник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 11 октября, жителей столицы ожидает переменная облачность без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов, — отметил синоптик.

По его словам, воздух в столице прогреется до плюс 11–13 градусов. При этом в области ожидается от 9 до 14 градусов тепла. Ветер будет дуть с севера со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться и вечером составит 750 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что воскресное тепло, когда воздух в столице прогрелся до плюс 16–18 градусов, больше не случится в текущем году.

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.

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