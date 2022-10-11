Сотрудника Росавиации взяли под стражу за получение взяток

Фото: Unsplash

Сотрудника Росавиации обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России во вторник, 11 октября.

Как установило следствие, в 2021 году подсудимый, будучи должностным лицом из Федерального агентства воздушного транспорта, незаконно установил запрет для сотрудников одной из российских авиакомпаний на добавление своих данных об их свидетельствах специалистов авиационного персонала в соответствующий реестр, что в будущем обернулось бы полным запретом на профессиональную деятельность. Мотивировал мужчина это решение тем, что у пилотов есть нарушения в летной подготовке.

Для того чтобы снять надуманное ограничение, злоумышленник каждый раз требовал денежное вознаграждение, вплоть до полутора миллионов рублей.

По данному факту в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В отношении его сообщников также возбуждены уголовные дела по статье «Посредничество при взяточничестве в особо крупном размере».

Все фигуранты заключены под стражу.

Другое дело о подкупе должностных лиц расследуют в столице. Пьяный водитель на юго-западе столицы попытался дать взятку инспектору ГИБДД.